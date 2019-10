Il tavolo nazionale della filiera del latte sarà convocato entro il mese di novembre. Lo conferma l’assessora dell’Agricoltura della Regione Sardegna, Gabriella Murgia, al termine dell’incontro a Cagliari al quale hanno partecipato la ministra Teresa Bellanova e le associazioni interessate alla vertenza latte.

“E’ stato un tavolo molto collaborativo”, ha chiarito l’esponente della Giunta Solinas, che con i giornalisti si è soffermata soprattutto sul problema delle eccedenze di Pecorino romano.

“Non abbiamo ancora dati certi, stiamo cercando di reperirli – ha spiegato – in ogni caso non si tratta solo di eccedenze sul pecorino romano, sempre che ce ne siano. Ora – ha annunciato – con l’Agenzia Laore abbiamo riattivato l’osservatorio del latte. Magari in questo modo riusciremo a capire se vi sono eccedenze, perché se non ci sono allora il fondo di 14 milioni per le indigenze va dirottato verso altre misure legate al rilancio della filiera”.