Arrestato due volte nel giro di 24 ore per aver cercato di accoltellare uno straniero ospite di un centro di accoglienza e per aver morso e dato una testata ai carabinieri intervenuti nuovamente nello stesso centro dopo la sua scarcerazione. Protagonista della vicenda avvenuta tra ieri e oggi a Cagliari, un cittadino del Ciad di 21 anni. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti nel centro di accoglienza di via Redipuglia per sedare una furibonda lite scoppiata per un piatto sporco lasciato nel lavandino.

Il 21enne, in preda alla rabbia, avrebbe estratto dalla tasca un coltello con una lama di 15 centimetri cercando di colpire un cittadino del Bangladesh di 20 anni, responsabile della dimenticanza. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Il 21enne ha trascorso una notte in camera di sicurezza per poi presentarsi al processo per direttissima di oggi.

Il legale che lo difende ha chiesto i termini a difesa e il 21enne è stato rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento al centro di accoglienza. Ma il giovane è tornato lo stesso in via Redipuglia iniziando ad inveire contro chi lo aveva fatto arrestare. I carabinieri del Radiomobile sono subito arrivati sul posto per bloccarlo. Uno dei militari è stato colpito con una testata e morso dal giovane che alla fine è stato nuovamente arrestato.