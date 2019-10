Per le borse di studio dell’Ersu di Sassari la Regione stanzia 14milioni e 450mila euro. L’hanno annunciato l’assessore della Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, e il presidente dell’Ersu di Sassari, Massimo Sechi, al termine dell’istruttoria che ha permesso di constatare che gli studenti aventi diritto sono 3mila e 733, inducendo così la Giunta regionale ad incrementare lo stanziamento di 12 milioni e 200mila euro previsto inizialmente.

Come ha evidenziato Biancareddu, le borse di studio hanno una funzione fondamentale per la garanzia del diritto allo studio dei più meritevoli, a prescindere dalla loro situazione finanziaria. L’assessore ha annunciato di voler lavorare subito all’individuazione delle risorse necessarie per assicurare l’erogazione della borsa a tutti gli studenti in graduatoria, anche a valere sulle risorse già disponibili e l’avanzo di amministrazione.