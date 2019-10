Nei primi nove mesi dell’anno sono stati venduti 80mila quintali di pecorino romano in più rispetto alle vendite ordinarie: una quantità che alleggerisce di tanto le giacenze. Lo ha spiegato il presidente del Consorzio per la tutela del pecorino romano, Salvatore Palitta, durante l’incontro a Cagliari con la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova.

“Siamo pronti ad affrontare il nuovo anno con una quantità che è quella necessaria per il mercato – ha detto – questo è un indicatore molto positivo che fa ben sperare in un’ulteriore crescita e ulteriore ricaduta sui prezzi di mercato”. Consorzio soddisfatto. Soprattutto per la “chiamata alla responsabilità di tutta la filiera da parte della ministra, che ha garantito il ricorso a ogni mezzo utile per scongiurare il rischio che il prodotto sia sottopagato”. Uno scenario sempre più internazionale: “Abbiamo anche ricordato – ha spiegato Palitta – la battaglia dei nostri legali negli Stati Uniti per evitare l’applicazione dei dazi, una battaglia che abbiamo vinto. La ministra ha assicurato il massimo impegno da parte sua, attraverso la Farnesina, per incrementare la promozione e l’esportazione del pecorino romano sui mercati internazionali”.

Al tavolo di confronto si è parlato anche del Piano di regolazione dell’offerta. “Abbiamo spiegato che il Piano nasce dalle linee guida del Ministero. Noi a quelle ci siamo attenuti, abbiamo anche precisato che le 12mila aziende sarde hanno un’idea riguardo al Piano, ma che dobbiamo fare i conti con le norme che ci vincolano. Abbiamo perciò chiesto al Ministero se pensa di modificare quelle linee, che risalgono all’inizio di quest’anno a firma dell’allora ministro Centinaio. Sarà fatta una verifica e, se sarà possibile, le linee guida saranno modificate. Nel frattempo – conclude Palitta – noi dobbiamo attenerci alle linee guida in vigore, ma diamo la massima disponibilità per fare in modo che il Piano diventi operativo il più presto possibile”.