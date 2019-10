Intervento dei Vigili del fuoco, a seguito di segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, per l’incendio di un’abitazione nel centro abitato di Villamar.

La squadra “9A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mandas è intervenuta alle 19:00 circa in via Roma.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area stradale nelle vicinanze della struttura coinvolta per effettuare le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

Le fiamme hanno coinvolto mobili e arredi e la struttura del tetto in legno che durante le operazioni di spegnimento ha ceduto, ma fortunatamente nessuno degli operatori nè persone sono rimaste coinvolte.

In supporto è intervenuta anche un’autobotte del distaccamento di Sanluri, per un totale due automezzi e sette operatori.

L’intervento è ancora in corso e al momento gli operatori VVF stanno operando per la messa in sicurezza dell’area circostante e della struttura.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto anche i Carabinieri per ulteriori accertamenti e indagini di loro competenza.