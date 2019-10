Incidente stradale questa sera sulla Ss 131 dir.

Una Nissan Juke guidata da un 22enne di Quartucciu, transitava sulla Ss 131 dir con direzione Sestu quando, all’altezza del Km 4:550, per cause in fase di accertamento, ha tamponato una Mercedes che lo precedeva.

La mercedes, a sua volta, a causa dell’urto, è stata spinta in avanti andando a scontrarsi con un altro veicolo datosi successivamente alla fuga. Quest’ultimo veicolo infine è stato proiettato in avanti sino a urtare una Peugeot 107.

La conducente della Mercedes è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata con assegnato codice giallo al PS dell’ospedale Marino. Sono in corso le ricerche per rintracciare il conducente che si è allontanato dal luogo dell’incidente.

La Polizia Locale ha eseguito i rilievi di legge.