“Il Centro Giovani non è mai entrato pienamente in funzione”. È quanto dichiara Michele Pisano, dirigente di Fratelli d’Italia e già assessore e consigliere comunale.

“Presso la località Sant’Efisio a Quartu, in via XX settembre 21″, fa sapere Pisano tramite una nota giunta in Redazione “è sito l’ex Monte Granatico. Ristrutturato nel corso dell’ultimo decennio grazie a un finanziamento regionale, è stato inaugurato come Centro Giovani nel 2015 e sarebbe dovuto essere un centro polifunzionale al servizio dei giovani della città”.

“Affidato a suo tempo in maniera temporanea alla Scuola Civica di Musica, è diventato infruttuoso in quanto a oggi non viene utilizzato per fornire altri servizi. Infatti, è dotato non solo di una sala registrazione, ma anche di ampie sale che dovrebbero essere utilizzate da tutti coloro che ne avessero necessità. Il centro sarebbe dovuto andare in gestione”.

“Il Comune di Quartu – incalza l’assessore – ha completamente abbandonato il progetto iniziale, ma dimentica che il centro giovani ha ricevuto ingenti finanziamenti pubblici e nella scorsa legislatura gli assessorati e le commissioni consiliari hanno lavorato a lungo per poter offrire nuovi servizi alla città e alla sua gioventù“.

“Ci auguriamo” scrive in conclusione Pisano “che il Comune, come promise un anno fa in seguito a una nostra precedente segnalazione, si faccia carico della questione e non lasci che tutto il lavoro fatto negli scorsi anni sia stato solo un’enorme spesa pubblica infruttuosa”.