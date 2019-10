“Emotion Song” è stato pubblicato in più di 15 Nazioni, tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Spagna e Israele, e rientra fra i 100 Album Più Venduti in Italia, grazie anche alla notorietà del singolo “L’amour Toujours ( I’ll Fly With You)” scelto nel 2009 come accompagnamento musicale del famosissimo Spot Pubblicitario “INTIMISSIMI” ed entrato nella classifica dei singoli più scaricati in Italia, conquistando il Disco d’Oro per il numero di copie vendute.

Nei primi anni Novanta decide di stabilirsi a Bergamo ed intraprende gli studi di Medicina all’Università di Brescia. Entra a fare parte di un coro gospel a Milano, con cui gira l’Italia, e comincia ad esibirsi con piccole formazioni nei locali, interpretando brani celebri. Sviluppa il suo stile, influenzato dagli elementi soul ed etnico-acustico.