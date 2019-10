Ha perseguitato e minacciato la ex di pubblicare e diffondere alcuni video sexy in cui erano erano insieme, e ieri l’ha insultata e ha danneggiato la sua auto. I carabinieri della Stazione di Golfo Aranci hanno arrestato un ventenne residente ad Olbia per aggressione e stalking. La vicenda, secondo quanto ricostruito dai militari, ha inizio a luglio quando i due hanno smesso di frequentarsi. Il ventenne da quel momento ha iniziato a tormentare la ex.

“L’ha minacciata in più circostanze – spiegano i carabinieri – di diffondere alcune immagini e video sessualmente espliciti che li ritraevano insieme, comportamento che configura il cosiddetto reato di revenge porn”.

La giovane si è rivolta subito ai militari che hanno avviato gli accertamenti. Ieri il ventenne ha aspettato che la ragazza facesse ritorno a lavoro dalla pausa caffè, l’ha avvicinata e insultata. La giovane, che si trovava con una amica è riuscita a fuggire e chiamare il 112. Sul posto sono arrivati i militari della Stazione di Golfo Aranci. I militari hanno arrestato il ventenne che nel frattempo, in preda alla rabbia, aveva preso a sassate l’auto della ex, danneggiandola.