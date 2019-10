Sabato 2 Novembre, dalle ore 21, Francesco Piu, cantante e chitarrista sassarese, terrà uno spettacolo al Fabrik di Cagliari dove presenterà il suo nuovo album Crossing, prodotto da The Blues Place e disponibile da sabato 19 ottobre per Appaloosa Records

Francesco Piu, con il suo raffinato mix di blues, funky, rock e soul, vanta quattro album in studio e tre dal vivo, tour in tutta Europa, Canada e Stati Uniti, concerti nei più importanti festival del genere, aperture ad artisti come Johnny Winter, Jimmie Vaughan, Robert Cray, Charlie Musselwhite, The Derek Trucks Band, The Fabulous Thunderbirds come anche di tutti i concerti italiani del “John Mayall 85th Anniversary Tour” lo scorso marzo.