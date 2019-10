La Gdf di Milano sta acquisendo alcuni documenti negli uffici della Regione Lombardia nell’ambito dell’inchiesta che vede indagato il Governatore lombardo Attilio Fontana per abuso d’ufficio per una nomina in un organismo regionale del suo ex socio di studio Luca Marsico.

Un’acquisizione di documenti prodromica, tra l’altro, ad una richiesta di proroga delle indagini che i pm si apprestano a inoltrare al gip.

Gli inquirenti hanno richiesto alcuni documenti in Regione con acquisizioni per approfondire la vicenda della nomina e chiedere, poi, la proroga delle indagini per valutare se, al termine degli accertamenti, chiedere il processo o l’archiviazione per il Governatore.