Nel giorno in cui in tutte la realtà industriali del polo industriale di Portovesme, nel Sulcis, si sono tenute le assemblee con due ore di sciopero per sollecitare il Governo alla soluzione di tutte le vertenze aperte al Mise, l’esecutivo nazionale si è impegnato, con un ordine del giorno presentato alla Camera dal Pd, ad adottare “tutte le iniziative utili perché Sider Alloys possa ripartire quanto prima”.

Tra le azioni anche quella “dell’attuazione delle misure relative all’utilizzo e al costo dell’energia definite nella scorsa legislatura, quale indispensabile condizione per la ripresa delle attività produttive presso lo stabilimento ex Alcoa – spiega la deputata Pd Romina Mura, firmataria dell’odg che ha avuto parere favorevole dal Governo – È vero l’ordine del giorno è atto di indirizzo il politico. Ma dietro sollecitazione mia e del Partito democratico il governo assume un impegno rilevante e che fino a qualche giorno fa non era scontato – aggiunge – Dopo oltre un anno di immobilismo ingiustificato possiamo ripartire”.