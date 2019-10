Together Aps&Asd in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna organizza un evento informativo dal titolo “L’avvelenamento doloso degli animali: un fenomeno che riguarda tutti noi. Normativa, competenze e dati sull’attività regionale, il fenomeno Link e norme di primo soccorso”.

Il fenomeno dell’avvelenamento doloso degli animali ha conseguenze sulla comunità a diversi livelli. Esso si configura come un reato penale secondo l’art. 544-ter del nostro codice penale che definisce il reato di maltrattamento sugli animali.

Questa tipologia di atti ha importanti conseguenze sia sulla sanità animale, ma anche sulla sanità pubblica. Infatti, oltre a costituire un grave danno per la fauna selvatica e per quella domestica, si pone come minaccia per l’incolumità delle persone e anche per la salvaguardia dell’ambiente.

Riconoscere il fenomeno, promuovere la sua conoscenza e trattarlo attraverso un approccio multidisciplinare è fondamentale per poter prevenire tali comportamenti e le sue nefaste conseguenze.

Il Dott. Antonio Pintore, Medico Veterinario presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Referente della Regione Sardegna per il Ministero circa la Medicina Veterinaria Forense e la lotta agli avvelenamenti dolosi, tratterà la normativa sulla lotta agli avvelenamenti dolosi degli animali, le competenze delle diverse Istituzioni coinvolte nelle azioni di contrasto, il ruolo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e illustrerà i dati ufficiali sull’attività regionale.

Il Dott. Fabrizio Ibba, Medico Veterinario PhD, Direttore Sanitario della clinica Animal House di Poggio dei Pini (Ca), con diverse pubblicazioni inerenti alla Leishmaniosi, tratterà le norme di primo soccorso, come riconoscere un avvelenamento, i comportamenti da attuare e quelli da evitare per salvare la vita dei nostri animali.

La Dott.ssa Ilaria Falchi, Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Interventi Assistiti con gli Animali, Referente per la Sardegna di Link Italia APS, Presidente di Together APS&ASD, illustrerà il fenomeno Link, ovvero la connessione tra il maltrattamento sugli animali, la violenza sulle persone e la devianza in generale.

In particolare, si illustrerà il profilo psicologico di chi avvelena e viceversa le conseguenze psicologiche di chi elabora il lutto per la perdita del proprio animale conseguente a tali comportamenti. L’evento sarà patrocinato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari, dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna (in attesa di conferma), dal Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline.

Sono invitati a partecipare i professionisti medici veterinari, i rappresentanti degli enti locali, gli agenti di polizia municipale, della polizia di stato e dei carabinieri, gli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i rappresentanti dell’Agenzia Forestas, guardie zoofile, associazioni di protezione animale, psicologi, associazioni che si occupano di canili e rifugi per gatti, cani, santuari, proprietari di animali e tutta la popolazione.

L’evento si terrà il 29 novembre 2019 dalle ore 15 alle ore 20 presso la Sala delle Conferenze del Parco di Molentargius, in via La Palma snc (Ca). L’evento sarà gratuito.