Carlos Santana – vincitore di 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy, chitarrista di fama mondiale inserito nella Rock and Roll Hall of Fame – ha annunciato il suo Miraculous 2020 World Tour che lo vedrà protagonista in una serie di concerti in giro per l’Europa la prossima primavera. Il tour farà tappa anche in Italia il 14 marzo 2020 all’Unipol Arena di Bologna.

La nuova tournée vedrà Santana girare il mondo con la sua band con concerti in Germania, Gran Bretagna e Scandinavia. Sul palco l’artista porterà tutte le sue più grandi hit per festeggiare cinquant’anni di carriera, inclusi i brani più amati dai fan di Woodstock, passando per l’album Supernatural fino alle hit più recenti. Il tour sarà anche una grande celebrazione di due passaggi fondamentali dell’iconica carriera dell’artista: il 20° anniversario di Supernatural (disco entrato nella Storia della Musica e vincitore di svariati Grammy Awards) e i 50 anni trascorsi dall’album capolavoro Abraxas. Dagli anni ’60 Santana ha sempre avuto un disco in top10 ogni decade.

Accanto alle hit storiche tratte dall’Era di Supernatural e di Woodstock, Santana proporrà nel Miraculous 2020 World Tour anche brani da lui definiti “i nuovi inni e le canzoni del futuro”. La band, che include anche la moglie dell’artista Cindy Blackman Santana alla batteria, suonerà infatti anche alcune delle canzoni tratte dall’ultimo disco di Santana, Africa Speaks, prodotto dall’hitmaker Rick Rubin. NPR ha definito l’album come “uno dei migliori di Santana da anni a questa parte” e The New York Times ha rimarcato il fatto che “il disco è uno dei più energici e accattivanti della sua carriera lunga 50 anni”.

“Quando si va ad un mio concerto, accade il miracolo. Per miracolo s’intende trasformare l’oscurità e la tristezza in luce e divertimento. Mi sento come un ventenne sul palco con la mia band, infondendo energia ad ogni nota, in ogni canzone. Quando saliamo sul palco, vogliamo toccare il vostro cuore, far ballare, cantare, piangere, ridere, dimenticando i problemi. La nostra visione-missione è quella di elevare, trasformare e illuminare le vostre coscienze per farvi abbracciare la luce, permettendo ai miracoli di accadere e fuoriuscire dai vostri stessi cuori”.

Cuore e anima si fondono nel suono della chitarra di Santana, divenuta ormai leggendaria.

Per oltre cinque decadi – fin dagli esordi a San Francisco in cui l’artista miscelava sonorità Afro-Latine-Blues e Rock forgiando uno stile unico e irripetibile – Carlos Santana si è sempre contraddistinto per la sua identità artistica in grado di trascendere i generi musicali e le generazioni, superando ogni barriera culturale e geografica.

Santana è attualmente impegnato in una residency a Las Vegas con concerti ogni anno alla House of Blues al Mandalay Bay Resort and Casino.

Santana: Miraculous 2020 World Tour (calendario):

14/3/20 – Bologna, Italia – Unipol Arena

15/3/20 – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion Zürich

17/3/20 – Cracovia, Polonia- TAURON Arena Kraków

19/3/20 – Budapest, Ungheria – Budapest Arena

20/3/20 – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle

22/3/20 – Monaco, Germania – Olympiahalle

23/320 – Colonia, Germania – Lanxess Arena

24/3/20 – Anversa, Belgio – Sportpaleis

26/3/20 – Glasgow, UK – The SSE Hydro

27/3/20 – Londra, UK – The O2

29/3/20 – Dublino, Irlanda – 3Arena

31/3/20 – Amsterdam, Paesi Bassi – Ziggo Dome

2/4/20 – Oslo, Norvegia – Oslo Spektrum

3/4/20 – Stoccolma, Svezia – Ericsson Globe

5/4/20 – Helsinki, Finlandia – Hartwall Arena