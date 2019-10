Ira Green canta la nuova sigla di “The Shield Of Wrestling”, il rotocalco dedicato agli amanti del genere

Nati nel 2015, The Shield Of Wrestling rappresenta il sito di wrestling italiano nel quale l’utente può trovare ogni informazione inerente allo sport spettacolo più famoso al mondo.

All’interno del sito si possono trovare notizie di ogni tipologia, Rumors sulla WWE, gossip, le ultime notizie sulle federazioni di tutto il mondo, senza farci mancare i post social più in voga.

Il rotocalco ha un anovità musicxale, infatti sarà il brano di Ira Green “What’s next” ad aprire gli appuntamenti sugli eventi dedicati al Wrestling.

Su The Shield Of Wrestling non mancano di certo gli approfondimenti e le rubriche volte ad allietare la lettura di quanti più amanti della disciplina possibile, raccontando le pillole dal passato con il meglio agli show.