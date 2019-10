Incidente stradale ad Assemini intorno alle 16 di questo pomeriggio.

Due auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, all’incrocio tra viale Corso Africa e via Maiorana.

Una delle due automobili, infatti, è andata a finire sopra i pali all’incrocio del marciapiede.

Due i feriti lievi, che sono stati trasportatati comunque in ospedale dal personale del 118.

Sul posto, sia i Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza i veicoli coinvolti e liberando la strada che la Polizia Locale del comune di Assemini per gli accertamenti e i rilievi di legge.