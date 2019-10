I roghi non danno tregua alla California. Nelle prime ore del mattino un altro incendio si è sviluppato nella zona di San Bernardino, a meno di 90 km da Los Angeles. Alimentate dai forti venti, le fiamme hanno mandato rapidamente in fumo oltre 80 ettari di terreno e l’ordine di evacuazione è scattato per 490 abitazioni per un totale di 1300 residenti.

Secondo quanto scrive il Los Angeles Times sul posto sono impegnati 450 vigili del fuoco e un elicottero.