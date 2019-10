Acqua non potabile a Ollolai: le analisi di verifica effettuate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente di Sassari sui campioni d’acqua prelevati lunedì scorso nel rubinetto est di piazza Marconi hanno evidenziato parametri fuori norma per i coliformi totali.

Lo rende noto il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Assl di Nuoro, che, in via cautelativa, ha vietato il consumo diretto e gli altri usi alimentari per l’acqua. Informati il sindaco del paese, per predisporre le restrizioni per il punto risultato fuori norma, e il gestore Abbanoa per individuare la causa dei parametri fuori norma.