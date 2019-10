Entrano nel vivo i lavori per la ricostruzione del ponte sul canale Perdalonga e la definitiva riapertura del lungosaline viale Colombo, a Quartu Sant’Elena. Il comandante del Corpo di Polizia locale ha firmato oggi un’ordinanza per la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale della strada di accesso alla città dalla parte del Poetto, per l’apertura del cantiere che, salvo imprevisti dovuti soprattutto al maltempo, si chiuderà in 26 giorni. I lavori pertanto si protrarranno dal 4 al 30 novembre.

L’avanzato stato di degrado del ponte situato nel tratto compreso tra le vie San Benedetto/Salieri e viale Lungomare del Golfo di Quartu, in prossimità dell’ingresso al Parco regionale di Molentargius, con il distacco di strati corticali della struttura in calcestruzzo a ridosso del bordo dello stesso aveva costretto l’amministrazione a intervenire per la messa in sicurezza già a maggio.

I lavori, dopo un ricorso al Tar, di manutenzione straordinaria del ponte sono stati affidati alla Ditta Progresso Group S.r.l. che si occuperà anche della fornitura e posa in opera della segnaletica di cantiere e quella indicante i percorsi alternativi. Il aindaco Stefano Delunas chiede ai quartesi di “pazientare ancora 26 giorni, perché poi tutti i disagi che abbiamo dovuto sopportare, l’amministrazione insieme ai cittadini, si concluderanno per sempre. Finalmente supereremo anche questa emergenza e potremo così riusufruire della strada in totale sicurezza”.