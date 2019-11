Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 16:00 del 02.11.2019 e sino alle ore 24:00 del 02. 11. 2019 un avviso di allerta codice giallo per rischio idrogeologico sui

bacini:

IGLESIENTE, CAMPIDANO, MONTEVECCHIO-PISCHINAPPIU, TIRSO, LOGUDORO dove si prevedere per la giornata di domani

sabato 02 novembre 2019, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale con cumulati fino a moderati a partire dalle ore centrali.