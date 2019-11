Due giovani di Quartu nell’hinterland di Cagliari sono stati brutalmente pestati, con calci pugni e sprangate, da cinque malviventi che hanno portato via loro uno smartphone. Le due vittime, di 19 e 15 anni, sono state medicate in ospedale e se la caveranno in 10 giorni. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare gli autori della rapina con pestaggio.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio verso le diciassette in viale Colombo vicino a un bar. Le vittime stavano tornando a casa quando sono stati accerchiati da cinque malviventi: avevano i volti coperti da caschi da motociclista, almeno uno di loro aveva una spranga. I rapinatori hanno aggredito i due ragazzi colpendoli prima con pugni e schiaffi, con sprangate, e calci. L’aggressione è continuata anche quando le due vittime erano ormai a terra. I banditi hanno strappato di mano lo smartphone al minorenne – vero obiettivo della rapina – sono saliti a bordo di un’auto e si sono allontanati. È subito scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Quartu e il 118.

I due giovani feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre i militari dell’Arma hanno avviato una vera e propria caccia all’uomo per rintracciare il branco responsabile del colpo. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e recuperato filmati di videosorveglianza e avrebbero già imboccato la pista giusta.