È stato denunciato per omicidio stradale il 61enne residente nell’hinterland di Cagliari ritenuto responsabile dell’incidente avvenuto durante la notte in viale Marconi in cui ha perso la vita Massimo Melis, 29 anni.

L’uomo alla guida di un Suv Nissan ha urtato la moto con in sella il 29enne. Il giovane è stato disarcionato dalla due ruote e dopo un volo di alcuni metri è finito sull’asfalto, perdendo i sensi.

Il 61enne non si è fermato per soccorrerlo, fuggendo e presentandosi alcune ore dopo dai carabinieri che dapprima hanno avviato le indagini per sapere chi realmente fosse alla guida della vettura e poi hanno denunciato il 61enne.