Incidente stradale questa sera a Quartu in via Sant’Antonio angolo con via Nigra dove due autovetture si sono scontrate.

Sul posto una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco che insieme ai volontari del 118 hanno soccorso gli occupanti e messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Inoltre sono intervenuti i carabinieri del comando della stazione di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.