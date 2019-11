ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kjaer, Masiello, Arana, Malinovskyi, Hateboer, Ibañez, Traore, Barrow. Allenatore: Gasperini.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Aresti, Rafael, Mattiello, Faragò, Pinna, Walukiewicz, Cigarini, Deiola, Ionita, Nandez, Cerri, Ragatzu. Allenatore: Maran

Arbitro: Abisso di Palermo

Note: ammoniti Rog (C), Lykogiannis (C), Oliva (C), Malinovskyi (A) Toloi (A); espulso Ilicic (A)

Marcatori: 32′ aut. Pasalic, 58′ Oliva

Primo tempo:

Parte subito, a pochi minuti dal fischio inizale, Simeone, con un rapido contropiede del Cagliari e diagonale del Cholito, scattato in posizione regolare: Gollini respinge. Segue il Ninja dalla distanza: traiettoria strana, Gollini si rifugia in angolo, gran partenza del Cagliari. Al 21′ intervento provvidenziale di Djimsiti che salva tutto sul croato lanciato in area verso Gollini. Al 34′ arriva il gol del Cagliari: punizione dalla destra, tocco in mischia di Cacciatore e poi probabile ultima deviazione di un difensore dell’Atalanta.

32′ | GOOOOOOOLLL! ⚽️ SIAMO AVANTIIIIII

AUTOGOL DI PASALIC#AtalantaCagliari 0-1 pic.twitter.com/T5VyUw2pC3 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 3 novembre 2019

Pochi minuti dopo follia dello sloveno: Lykogiannis tenta di proteggersi, ma Ilicic gli rifila un calcione sulla caviglia e lascia l’Atalanta in dieci, rosso diretto per lui.

Secondo tempo:

Alla ripresa l’Atalanta attacca a testa bassa, il Cagliari ora soffre, ma cambia subito le carte in tavole e al 50′ Oliva apre l’azione, scambio con Simeone e poi il centrocampista chiude dall’interno dell’area: 0-2 per i rossoblù.

Pochi minuti dopo l?atalanta cerca di recuperare con un’azione insistita, tocco di mano di un difensore del Cagliari in area, ma il pallone arriva all’olandese che calcia sul fondo in diagonale. Il Cagliari difende compatto, forte dell’uomo in più. L’Atalanta ora fatica a rendersi pericolosa. Manca poco alla fine e ci prova il neo-entrato Barrow: azione personale e tiro deviato in angolo da Olsen. Ormai l’Atalanta attacca con la forza della disperazione, ma non c’è nulla da fare e finisce 0-2 questa undicesima giornata di Serie A.