Un uomo di 44 anni è morto folgorato mentre stava eseguendo alcuni lavori sul tetto del suo camper, parcheggiato nel giardino di casa dei genitori, a Veronella, nel Veronese. La dinamica dell’incidente è ancora in fase d’accertamento. Pare che l’uomo stesse cercando di sistemare l’antenna tv, e non è escluso che abbia inavvertitamente toccato i cavi elettrici mentre erano in tensione. E’ stato raggiunto da una scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno tentato a lungo le manovre rianimatorie, ma senza successo.