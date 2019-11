“La Foresta che avanza”, gruppo ecologista di CasaPound Italia, protesta per la presenza del circo nella città di Sassari con l’affissione di uno striscione recante la scritta: “Gli animali al circo non si divertono”.

“Come abbiamo già fatto in passato Il nostro intento è quello di sensibilizzare i cittadini e l’opinione pubblica sul problema dello sfruttamento degli animali da parte dei circhi – afferma il responsabile cittadino di CasaPound Italia, Emanuele Picconi – che li sottopongono a forti stress e sevizie, facendoli diventare oggetto di derisione agli occhi degli spettatori, dando inoltre un cattivo esempio ai più piccoli su ciò che invece dovrebbe essere il rapporto col mondo animale e la natura”.

“Chiediamo quindi -prosegue Picconi- che gli spettacoli circensi con animali non vengano più fatti esibire nella nostra città affinché gli animali incolpevoli non continuino a patire sofferenze per far ucrare le compagnie circensi”.