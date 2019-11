Centinaia di persone giovedì 31 ottobre scorso alle Antiche carceri di Castiadas per “Oggi Sposi & Italian Wedding Awards (Cinquanta Sfumature di Wedding)”, tappa sarda dell’Italian Wedding Awards. La Notte degli Oscar dei matrimoni sardi nel corso della quale sono state premiate le migliori professionalità nel settore delle nozze nell’Isola.

Un successo di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, event manager di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, che hanno messo la firma su un evento unico al mondo che ha dato lustro alla Sardegna: un Gran Gala in un carcere ottocentesco che consentito la valorizzazione di un gioiello architettonico tra i più importanti della Sardegna, teatro di un allestimento scenico spettacolare e di alto profilo culturale.

Una manifestazione capace di trasformare un antico luogo di dolore come la vecchia colonia penale agricola di Castiadas in uno spazio museale e teatrale raffinato in grado di accogliere, emozionare e coinvolgere un vasto pubblico.

Oggi Sposi & Italian Wedding Awards, è stato fortemente voluto dal Comune di Castiadas che ha accolto con grande entusiasmo il progetto, fiducioso nelle potenzialità garantite dalla destination wedding per le attività di promozione del territorio. “Un successo. Ringrazio tutti gli ospiti e le autorità che ieri hanno voluto essere partecipi di un evento così importante e di lustro per il nostro comune”, ha dichiarato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, “vista la splendida serata e il bellissimo intrattenimento mi auguro davvero che quest’occasione rappresenti, per il nostro comune, il proseguo di una densa e prospera stagione di eventi di rilievo regionale e nazionale, cominciata nel periodo estivo appena trascorso”.

“Contemporaneamente all’evento si svolgevano le ultime riprese di un film realizzato Alessandra Usai e Nicola Mennuni sulle Antiche Carceri di Castiadas”, sottolineano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, “e con loro abbiamo realizzato una sinergia. Abbiamo voluto riportare in vita la storia delle Antiche Carceri valorizzando il sito rispettandone la vocazione autentica. E’ questo il primo evento a livello mondiale realizzato in un carcere. Un grazie alle autorità ci hanno creduto e son rimaste con noi fino alla fine. E a tutti i partner e ai collaboratori che ci hanno aiutato a realizzare tutto questo”.

Parole di ringraziamento anche per il presidente della Pro Loco di Castiadas Giovanna Pisanu per la collaborazione, per Domanico Renna presidente dell’associazione Mariposa e per don Luigi Grecu per la disponibilità della chiesa.

LA SPECIAL NIGHT. La premiazione (condotta da Matteo Bruni) si è svolta nello spazio sacro di San Basilide alla presenza di Camelia Lambru e Mariangela Savonarota, organizzatrice dell’Italian Wedding Awards nazionale, giunti a Castiadas a bordo di una sfavillante Cadillac. Super ospite Gennaro Marchese, il truccatore delle star del firmamento della musica internazionale come Lady Gaga e Britney Spears. Presenti anche miss Italia Sardegna 2019 e 2018 Benedetta Casciano e Bianca Fusco della Venus Dea di Maurizio Ciaccio.

Ecco i nomi dei vincitori del contest:

Per la Categoria Atelier Sposa il vincitore è Dama Atelier

Per la categoria Atelier Sposo vince la Sartoria Modolo

Miglior Cake Designer è la Pasticceria Eden

Partecipazioni Wedding Graphic Design

Flower Designer Fioricoltura Loi e Roberto Delogu (pari merito)

Make Up Artist Carla Moro e Valeria Boncoraglio (pari merito)

Hair Stylist Davide Moro e houte coiffure (pari merito)

Wedding Planner ( Carmela Muscas)

Foto ( Enrico Locci e Emiliano Masala (pari merito)

Gioielli ( Rosas 1945)

Dopo l’assegnazione dei premi gli ospiti, in smoking e abito nero con mascherine in pizzo e rose rosse, sono stati accolti nelle Antiche Carceri in un tripudio di luci. Un ruolo decisivo è stato quello giocato dall’allestimento emozionale. Una gabbia luminosa sistemata all’interno del giardino, proprio davanti all’ingresso della colonia penale, capace di accogliere ballerine danzanti, è stata utilizzata per le interviste alle autorità presenti e le foto. Mentre le facciate del complesso si sono vestite di luci architettoniche e di ambiente (opera di Efisio e Alessio Ennas) che hanno restituito l’anima ad un luogo spento e abbandonato, assieme a migliaia di fiori che hanno impreziosito penitenziario e chiesa.

Le celle, coi vecchi letti spartani destinati un tempo al risposo dei detenuti, sono state trasformate in confortevoli zone relax con soffici cuscini e in salotti per ospiti. O in angoli per le raffinate degustazioni dei migliori chef, accompagnate dai vini di prestigiose cantine.

Sempre nelle stanze dei prigionieri sono state ricreate ambientazioni animate da figuranti vestiti da carcerati e secondini. Mentre al piano superiore è stato fedelmente ricostruito l’antico ospedale attivo all’epoca della colonia penale.

Altre vibrazioni con le coreografie della scuola di danza Pittaluga e danze scatenate con dj Simon Luca in consolle fino a notte fonda.

IL CONCORSO NAZIONALE. I premiati sono stati ammessi alla fase nazionale che si terrà il 30 di novembre nella sfarzosa Reggia di Venaria a Torino. Qui, nell’atmosfera magica della Galleria Grande e nella scenografica cappella di Sant’ Uberto, verranno proclamati i vincitori su base nazionale per ogni categoria, le eccellenze del mondo del wedding italiano. Una vera e propria notte degli Oscar dedicata all’eleganza, al gusto raffinato, ai sapori e ai profumi che caratterizzano il meraviglioso mondo legato al giorno più romantico della vita.

L’evento si configura dunque come vetrina strategica e imperdibile per la Sardegna come meta ambita del “Destination Wedding”. Il turismo dei matrimoni offre infatti all’Isola straordinarie opportunità per la crescita di nuove stagionalità e per lo sviluppo di un’offerta autonoma e complementare rispetto a quella del turismo balneare. La Sardegna, con le sue spiagge incantate e i suoi angoli ricchi di storia e cultura, offre una vasta gamma di location romantiche ed esclusive per chi cerca lo scenario ideale per il giorno del sì.

Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia sono le fondatrici, planners, designers e art directors della società Oggi Sposi & Exclusive Wedding. Prime imprenditrici ad aver portato la Wedding Experience in Sardegna, Alessia e Cinzia hanno avuto la straordinaria intuizione di proporre i matrimoni in spiaggia nell’Isola e di proporre il Wedding Tourism, regalando notorietà e prestigio a spazi mai pensati prima come location per il fatidico “Sì”.

Dopo 20 anni di attività nell’ Interior Desing, nell’event management e importanti esperienze professionali maturate in diverse città europee come Parigi, Milano, Barcellona, Londra e Ginevra, Alessia e Cinzia sono oggi due affermate Event Manager esperte in Destination Wedding e Luxury Wedding. E concretizzano i sogni delle coppie che desiderano rendere indimenticabile il giorno delle nozze, realizzando eventi da fiaba nei luoghi più esclusivi e magici della Sardegna.

Grazie all’impegno e al talento delle due imprenditrici, Oggi Sposi & Exclusive Wedding è diventata un punto di riferimento per l’eccellenza nel settore del Wedding in Italia. Nel 2016 l’azienda cagliaritana è stata annoverata tra migliori 150 wedding planners mondiali, portando così nel mondo il top del Made in Sardinia. Nel 2018 le due manager vengono confermate uniche referenti per la Sardegna dell’Italian Wedding Awards e il 2019 le vede riaffermarsi con grande successo tra le eccellenze del settore wedding a livello internazionale.