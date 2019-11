“V.M. e A.M., per un lungo periodo di tempo hanno raccolto e depositato rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano, in provincia di Oristano”. Lo scrive in un comunicato il Grig, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, che ha annunciato che si costituirà come parte civile.

“L’attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti – secondo la nota diramata – riguardava parti di veicoli in disuso, batterie al piombo, apparecchiature elettriche ed elettroniche, olii minerali esausti, imballaggi di plastica, veicoli fuori uso, rifiuti ferrosi, condotta per lungo tempo fino al 16 maggio 2018, quando l’area in località Ponti e Sa Murta (parte di proprietà statale e parte di proprietà regionale), veniva posta sotto sequestro insieme al mezzo utilizzato per l’attività illecita di raccolta dei rifiuti, mezzo risultato addirittura proveniente da un furto ai danni di un’impresa”.