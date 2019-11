Dei grossi calcinacci sono caduti dal ponte sulla SP2 Carbonia/Villamassargia, altezza Barega-Terraseo, al km45: la segnalazione è arrivata intorno alle 19,30 di ieri da parte di un poliziotto di Carbonia che stava percorrendo quella strada per recarsi in servizio.

Gli agenti del Commissariato di Iglesias sono stati impegnati fin da subito, per ore, per consentire l’intervento di messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco e personale della Provincia.

Il cavalcavia è stato chiuso al traffico ed è stato interdetto anche il tratto di strada della statale interessato.

I poliziotti, insieme ai militari dell’Arma, hanno provveduto a garantire la viabilità in sicurezza.