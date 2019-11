Entra nel vivo la XII edizione del culturefestival, il festival internazionale di jazz organizzato dall’associazione Sardinia Pro Arte fondata e diretta dal musicista Simone Pittau, con la presidenza onoraria del Premio Oscar Ennio Morricone.

Dopo le date di settembre a Sanluri e Sardara, la rassegna si sposta a Mogoro per il primo dei suoi grandi concerti autunnali: venerdì 8 novembre appuntamento con la Spyro Gyra Band, vera e propria istituzione della jazz/fusion internazionale con oltre 10 milionidi album venduti in 40 annidi attività. Inizio previsto alle 21 al Teatro Comunale.

Sul palco l’inesauribile Jay Beckenstein, sassofonista e leader del gruppo da lui fondato a Buffalo negli anni ’70.

Insieme a lui, suoneranno Julio Fernandezalla chitarra, Tom Schuman al piano e alle tastiere, Scott Ambush al basso elettrico e Lionel Cordew alla batteria.

Accanto ai pezzi che hanno fatto la storia della fusion nel mondo, la band proporrà l’ascolto di Vinyl Tap, l’ultimo lavoro in studio rilasciato poche settimane fa per Amherst Records label. Un disco, il primo dopo sei anni di silenzio discografico, in cui Beckenstein e compagni si divertono a rivisitare – in chiave jazzistica contemporanea – le canzoni della loro giovinezza, quando la musica si ascoltava solo su vinile.