Cambio al vertice alla Polizia Stradale Sardegna. Il dirigente superiore, la dottoressa Giusy Agnello, è stata nominata dal Capo della Polizia Questore di Ragusa. La Agnello, di origine catanese, è stata a capo della Polizia Stradale sarda dal maggio 2018, succedendo al dottor Giuseppe Gargiulo, andato in pensione.

Per lei e’ un rientro in Sicilia dopo avere percorso tutte le tappe della sua carriera nella città etnea e prima di arrivare in Sardegna, a Siracusa, come vicario del Questore.

La girandola di incarichi in Sardegna si concluderà con il rimpiazzo del vicario di Sassari: si da per certo l’arrivo dell’attuale capo di gabinetto della Questura di Cagliari, che definirà lo scacchiere della Polizia sarda, in attesa del nuovo capo della Polizia Stradale da parte dell’Amministrazione.