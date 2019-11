I giganti del rock Monster Magnet tornano in Europa per un’unica data italiana al Live Club di Trezzo sull’Adda, un appuntamento imperdibile per assistere all’esibizione di una band che ha fatto la storia della musica.

La prima formazione nasce nel 1989 quando Dave Wyndorf, già musicista veterano, raccoglie una manica di suoi concittadini, fondendo tutte le loro influenze per creare un sound hard rock sporco e psichedelico, che gli permette di distanziarsi dalle altre band dell’epoca riuscendo ad elaborare un suono grezzo, tuttavia originale.

Questa band visionaria ha passato tutti gli anni 90′ a combattere contro i canoni estetici e sonori del rock alternativo, rimanendo sempre coerente con la sua visione della musica e diventando un punto di riferimento nel panorama underground.

non è un caso che con il declino dell’Alternative Rock, verso la fine degli anni 90, il loro quarto album “Powertrip” sia schizzato nelle vendite grazie alla hit hard rock “Space Lord”, portandoli da icone dell’underground a star mondiali.



La loro musica è fortemente influenzata dallo space rock degli anni settanta: nelle loro canzoni le dilatazioni temporali tipiche della pischedelia incontrano i riff monolitici e la distorsione del metal e dell’hard rock, per un’esperienza sonora a tratti totalizzante.

Il prossimo 18 febbraio preparatevi a essere travolti dal loro sound, ora soave, ora granitico.

DETTAGLI

18 febbraio 2020 | Monster Magnet | Live Club | Trezzo sull’Adda (MI)