La settimana non inizia alla grande per i segni d’acqua. Se negli ultimi tempi ci sono stati problemi le coppie dovranno avere maggiore comprensione. I single dovranno darsi da fare per conquistare una persona. Sul lavoro avrete moltissime idee da mettere in atto e sarete particolarmente creativi. I segni di fuoco avranno problemi in amore questa settimana e un brutto atteggiamento potrebbe peggiorare le cose. I single dovranno cercare di non avere un atteggiamento ambiguo. Al lavoro il nervosismo potrebbe far prendere decisioni sbagliate. Settimana di divertimenti per i segni d’aria, da vivere in compagnia di tanti amici e nuove conoscenze. Il lavoro va al meglio, ma potreste decidere di intraprendere nuovi progetti. Settimana problematica per i segni di terra, la mancanza di dialogo potrebbe far nascere controversie in campo sentimentale. Il fine settimana andrà meglio, e anche i single si riprenderanno. Sul lavoro sarete confusi e dovrete fare appello a tutta la vostra concentrazione per svolgere le cose al meglio. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: in questa settimana ci saranno alcune problematiche di coppia che purtroppo potrebbero peggiorare a causa del vostro atteggiamento. Il partner vorrà una spiegazione e vostro malgrado sarete costretti a giustificarvi. Anche i single dovranno cercare di non tenere un atteggiamento ambiguo che potrebbe farvi passare per quelli che non siete.

Lavoro: sul posto di lavoro il nervosismo potrebbe rendervi decisamente frettolosi e poco attenti a quel che fate. State attenti a non prendere decisioni dettate dall’impulso che vi farebbero andare contro sicuri insuccessi. Piuttosto, dovete tenervi lontano da coloro che cercano di mettervi i bastoni fra le ruote e di ostacolarvi nella professione.

Toro

Amore: questa settimana sarete poco lucidi e non renderete come dovreste, neanche in campo sentimentale. Il transito di Sole e Mercurio renderà probabilmente poco fluidi i pensieri e a peggiorare le cose sarà la mancanza di dialogo. Andrà un po’ meglio nel fine settimana, quando anche i single si saranno ripresi dal torpore.

Lavoro: sarete decisamente confusi riguardo alcune situazioni lavorative, soprattutto per quanto riguarda alcune mansioni per voi del tutto nuove. Dovrete necessariamente fare appello a tutta la vostra concentrazione e volontà per svolgere le cose al meglio. Ponete la massima attenzione su questioni molto delicate che vi sono state affidate.

Gemelli

Amore: la settimana partirà alla grande, e con la Luna nel segno sino a martedì pomeriggio tutto andrà a gonfie vele. Poi, col passare dei giorni, il clima si farà meno effervescente e risentirete le conseguenze non solo sull’umore ma anche nelle vicende di coppia. I cuori solitari avranno viglia di conoscere meglio una persona che si è rivelata molto interessante.

Lavoro: sarete pieni di vita e abbastanza carichi per affrontare al meglio le giornate di lavoro della prima metà della settimana. Nella seconda, invece, potreste avere un calo di energie, ma non della creatività, e per fortuna questo per voi sarà un vantaggio. Infatti, riuscirete a mettere a segno alcuni importanti successi.

Cancro

Amore: per tutta la settimana sarete romantici ed affascinanti, tanto che se siete single potrete fare una conquista dietro l’altra, senza interruzioni. Nelle coppie la stabilità si rafforzerà e a beneficiarne saranno l’intesa e la passione. Il weekend si prospetta magico e fervido di sorprese.

Lavoro: questa settimana di novembre riserverà probabilmente più di una soddisfazione ai nati del segno sul versante professionale. Il lavoro regalerà tante occasioni di rivincita e chi ha avuto delle batoste potrà godersi anche successi insperati. A volte basta un pizzico di fortuna per cambiare le cose in un baleno.

Leone

Amore: L’amore questa settimana godrà di una intesa abbastanza buona, ma qualche incomprensione purtroppo non mancherà e porterà un po’ di tristezza. Fareste bene a distrarvi e a prendere le cose alla leggera, se sono incomprensioni di poco conto tutto si risolverà. Anche i single potranno avere delle delusioni da parte di una persona.

Lavoro: la settimana sarà in gran parte sottotono, avrete bisogno di stimoli e il rendimento lavorativo non sarà dei migliori. Siate pazienti, e anche se questo sarà caratterizzato da tanti ostacoli potranno esserci anche delle soddisfazioni. Chi ha lavorato con impegno dovrà per forza ottenere dei risultati, lo dicono le stelle.

Vergine

Amore: sul piano amoroso questa settimana ci sarà molta volubilità. Alcuni del segno potranno decidere di lasciare anche un partner storico, da cui non avrebbero mai pensato di separarsi. Una sbandata, un nuovo capriccio potranno far crollare tutte le certezze. Sorprese e imprevisti in arrivo per i single.

Lavoro: potreste lasciare in sospeso progetti lavorativi importanti, a cui tenevate, e prendere decisioni che non sono in linea con il vostro modo di essere. Le vostre opinioni in merito ad una questione professionale potrebbero mutare più volte durante la settimana e innescare fra i colleghi stupore e sgomento.

Bilancia

Amore: settimana di divertimenti e svaghi per i nati del segno, molti vorranno togliersi qualche sfizio e concedersi momenti di relax. Sia che siate in coppia o siete single sarete circondati da tanti amici e conoscerete nuove persone. Weekend in allegria anche con le persone care.

Lavoro: il lavoro è stabile, tuttavia non mancherete di interessarsi ad altri progetti. Avete in mente altre iniziative e tanta energia per portarli a compimento. Un rialzo delle finanze vi indurrà a fare investimenti importanti che potrebbero lasciarvi guadagni impensati. E’ un buon periodo, sfruttatelo al massimo.

Scorpione

Amore: questa settimana sarete taciturni e di malumore, e potreste non essere molto comunicativi, nemmeno con il partner o con gli amici. L’umore sarà sotto i tacchi e di conseguenza anche la voglia di vedere gente e distrarvi sarà poca. Anche per i single non sarà una settimana facile, ma tutto nel fine settimana cambierà.

Lavoro: contrariamente a come vi mostrate nel settore sentimentale, in campo lavorativo sarete abbastanza lucidi e creativi. Brillerete per la vostra concentrazione che darà slancio al lavoro che state svolgendo. Al momento la sfera professionale vi gratifica e vi fa stare meglio.

Sagittario

Amore: settimana di valutazioni quella che vi apprestate a vivere. Soprattutto riguardo alle amicizie dovete valutare bene chi lasciare nella vostra cerchia e chi allontanare. La vostra relazione sentimentale potrebbe subire una brusca battuta d’arresto, e dovrete prendere determinate decisioni che cambieranno alcune prospettive. I single potranno vivere belle avventure senza perdere però la loro libertà.

Lavoro: In questa settimana i nativi del segno avranno ben chiaro quali sono i progetti migliori da perseguire e sui quali puntare. Ci saranno possibili ripensamenti per questioni di investimenti, ma avrete le idee ben precise su cosa volete.

Capricorno

Amore: in questa settimana potrebbero esserci delle divergenze molto profonde con la persona amata. Saranno incomprensioni probabilmente dovute a fattori esterni, che però potranno causare rotture nella coppia. Ottimi incontri invece per i single, alcuni potranno conoscere l’anima gemella e scoprire di essere felici di averla trovata.

Lavoro: sarete molto più attenti al guadagno, al rendimento lavorativo e a tutto ciò che gravita attorno al mondo degli affari e delle finanze. Durante la settimana sarete vigili e attenti alle occasioni che vi passeranno davanti e coglierete quelle più adatte alle vostre aspettative.

Acquario

Amore: alcuni nativi del segno dovranno prendere delle decisioni fondamentali per il proprio futuro. Chi ha avuto incomprensioni troverà il modo di chiarire e potrà anche avere l’opportunità di programmare progetti importanti. Weekend sereno per tutti, anche per i single che si troveranno in ottima compagnia, pronti per aprire il cuore a nuove emozioni.

Lavoro: a livello lavorativo potrebbero esserci in vista dei cambiamenti, dovuti magari ad un aumento delle responsabilità. Saranno possibili nuove mansioni e nuovi ruoli, ma comunque avrete modo di decidere e ponderare le vostre scelte. Prendetevi sempre il tempo necessario per valutare i pro e i contro di ogni proposta.

Pesci

Amore: l’inizio della settimana in amore non è così splendido come sul lavoro. Se negli ultimi tempi ci sono stati problemi nelle coppie ci sarà bisogno di molta comprensione. Bando alle polemiche e fate in modo di non interrompere il corso degli eventi. Se i sentimenti sono forti tutto si risolverà presto. I single dovranno invece fare il primo passo per conquistare una persona.

Lavoro: Questa settimana avrete moltissime idee da mettere in atto sul piano lavorativo. Sarete particolarmente creativi e riuscirete a fare grandi cose, dando così una sferzata netta alla vostra situazione. Con questo andamento favorevole i risultati saranno appaganti e avrete senza alcun dubbio buoni guadagni.