Dopo aver calcato i palchi di festival come Southside, Hurricane e The Great Escape, i canadesi Current Swell suoneranno per la prima volta in Italia.

Si esibiranno infatti giovedì 20 febbraio 2020 al Serraglio di Milano.cce del terzo e ultimo album When To Talk and When To Listen, uscito per Nettwerk Records e prodotto da Jacquire King, plurivincitore ai Grammy Awards, il quale ha collaborato anche con Kings of Leon, Tom Waits, Norah Jones, Cold War Kids, Of Monsters and Men e James Bay. La band ha inoltre recentemente pubblicato il singolo High Life, che anticipa il nuovo album, che vede Colin Stewart alla produzione e Gus Van Go al mixaggio.

I Current Swell sono composti da Scott Stanton (voce e chitarra), Dave Lang (voce e chitarra) e Louis Sadava (basso e voci), quest’ultimo tornato solo recentemente nella formazione. La band alternative rock, che vanta più di venticinque milioni di stream su Spotify e più di 344.000 ascoltatori mensili, è stata paragonata a progetti come quello dei The Black Keys, con i quali ha anche condiviso il palco del festival canadese Rock The Shores. Nel 2020 i Current Swell si preparano a conquistare ancora una volta l’Europa.

CURRENT SWELL

Giovedì 20 Febbraio 2020

Milano, Serraglio – Via Gualdo Priorato, 5