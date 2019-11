Gli Stereophonics hanno annunciato il loro più grande tour europeo, che partirà il 24 gennaio da Madrid e terminerà il 12 febbraio ad Amburgo con tappe in Spagna, Francia, Olanda, Germania, Italia, Svizzera e Lussemburgo.

Con oltre dieci milioni di copie di album venduti in tutto il mondo, gli Stereophonics sono una delle band gallesi di maggior successo di tutti i tempi.

Word Gets Around è il titolo dell’album di debutto (1997) che ha conquistato la #6 posizione nelle classifiche britanniche, trainato dai singoli Local Boy in the Photograph, More Life in a Tramps Vest e A Thousand Trees.

Nel 1998 hanno trionfato ai BRIT Awards come miglior gruppo emergente.

Il successo è arrivato nel 1999 con il secondo album Performance and Cocktails che si è piazzato subito al primo posto diventando disco di platino in U.K. in sole 3 settimane.

Nel 2001 è uscito il terzo lavoro della band Just Enough Education to Perform.

Il quarto album You Gotta Go There to Come Back è stato pubblicato nel 2003 e contiene Maybe Tomorrow, uno dei loro brani più celebri, seguito nel 2005 dall’album Language. Sex. Violence. Other? contenente il singolo Dakota, subito alla #1 della classifica dei singoli in U.K.

Nel 2007 è uscito il sesto album in studio della band, Pull the Pin con il quale sono diventati l’ottavo gruppo capace di piazzare cinque album consecutivi in testa alla classifica di vendita in U.K. dopo Beatles, Led Zeppelin, ABBA, Genesis, Oasis, Blur e U2.

Nel 2009 è la volta di Keep Calm and Carry On, seguito da Graffiti on the Train (2013), Keep the Village Alive (2015) e Scream Above the Sounds (2017).

Kind è il titolo del nuovo attesissimo album, registrato in appena undici giorni e prodotto dal frontman Kelly Jones insieme a George Drakoulias (Tom Petty & The Heartbreakers, Screaming Trees, Primal Scream). Il nuovo album anticipato dal singolo Fly Like An Eagle, la cui uscita è prevista per il 25 ottobre, è stato registrato con tecniche e tecnologie minimale e avrà un suono più spoglio e grezzo.

La band è stata protagonista dei principali festival musicali in Regno Unito e Irlanda, quali Reading e Leeds, Glastonbury, V FESTIVAL, Isle Of Wight, Oxegen Festival, T in the Park e TRNSMT.

SABATO 8 FEBBRAIO @ MILANO

LORENZINI DISTRICT