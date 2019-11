Le coste di Sassari fanno gola agli investitori russi, pronti ad investire 50 milioni di euro per realizzare un villaggio turistico di lusso a Porto Palmas, nella costa dell’Argentiera, in partnership con “Immobiliare Champoluc Srl”, società che detiene 30 ettari fronte mare. Nei giorni scorsi gli imprenditori hanno incontrato gli amministratori comunali di Sassari per capire tempi e fattibilità dell’operazione.

Rispondendo all’avviso pubblicato due anni fa dal Comune sulle zone turistiche F4, la Immobiliare Champoluc aveva presentato una proposta che per gli uffici tecnici è idonea. Tra Argentiera e Porto Palmas è disponibile una volumetria di 75mila metri cubi: una parte potrebbe andare a questo progetto di cui arriva conferma da Luca Rossi, amministratore delegato della società: “I partner russi sono davvero interessati a realizzare un villaggio turistico di categoria 5 stelle lusso; la nostra società ha trenta ettari a Porto Palmas, l’investimento riguarderebbe metà del possedimento”.

L’assessora comunale dell’Urbanistica, Alessandra Corda, oggi in audizione nella competente commissione consiliare ha riferito che all’avviso, che complessivamente mette a disposizione lungo le coste di Sassari 259mila metri cubi, hanno risposto 14 potenziali investitori e che nove delle proposte avanzate sono state ritenute idonee. Il Consiglio comunale dovrà approvare le varianti urbanistiche per fare strada ai progetti. “I russi vogliono capire in quale ambito normativo dovranno operare e in quali tempi”, spiega l’assessora, rivelando che “nei prossimi giorni incontreremo anche una società brasiliana che si è detta interessata a un investimento”.