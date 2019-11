Istituita il 24 settembre scorso dal Consiglio regionale, domani si insedia la commissione speciale per l’Insularità. Su decisione del presidente dell’Assemblea Michele Pais, ne faranno parte Angelo Cocciu (Fi), Antonio Mundula (Fdi), Dario Giagoni (Lega), Eugenio Lai (LeU), Roberto Caredda (Misto), Roberto Li Gioi (M5s), Giuseppe Meloni (Pd), Giovanni Satta (Psd’Az), Francesco Agus (Progressisti), Michele Cossa (Riformatori), Gian Filippo Sechi (Udc). In pole per la presidenza ci sarebbe Cossa.

Obiettivo della commissione nata in Aula grazie a un ordine del giorno di Roberto Deriu (che non ne farà parte, ndr), quello di promuovere una discussione transnazionale tra le Regioni insulari mediterranee così da creare un fronte comune per il riconoscimento del principio di insularità a livello costituzionale rispetto ai rispettivi Stati sovrani, e a livello continentale.

L’organo lavorerà per accomunare tutte le problematiche delle Isole che afferiscono all’Ue, proprio per ridurre lo svantaggio strutturale che le contraddistingue a livello economico-finanziario, logistico, infrastrutturale e culturale.