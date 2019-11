Una lunga serie di sfide. Rilanciare il porto, la piazza sul mare, recuperare le aree delle ferrovie. E poi riqualificare Santa Gilla, la Fiera, lo stadio, il Poetto, l’Ospedale Marino, l’ex carcere di Buoncammino, l’Ippodromo, il Campus Universitario, le zone umide, estendere le aree del Parco di Tuvixeddu, la metro di superficie (dentro e fuori l’area urbana di Cagliari) e la funicolare sotterranea. E ancora Castello, l’Anfiteatro e il Lirico.

È il piano della città di Cagliari illustrato questo pomeriggio in Consiglio comunale dal sindaco Paolo Truzzu, che ha anche parlato di sicurezza con l’annuncio del Daspo urbano: “Non è un provvedimento di un sindaco di destra – ha detto in aula – ma è stato istituito dal governo Renzi ed è stato già adottato in centri amministrati dal centrosinistra come Firenze e Milano”. Tema rifiuti: “Ho ereditato un sistema che non ho voluto ma che oggi devo gestire. Un sistema che non funziona e che ogni giorno ci mette a dura prova. Fare il sindaco significa lottare ogni giorno”. Truzzu ha parlato anche dell’adeguamento del Puc al Ppr.

“Senza la sua rivisitazione – ha detto – e con gli attuali vincoli gravanti su tutta la città, ogni sviluppo futuro rimane fortemente condizionato reiterando l’immobilismo di questi ultimi otto anni e rendendo arduo ogni ipotetico investimento”. Il sindaco ha parlato di una città che invecchia con gli ultra 75enni a quota 21.889 (14,15% della popolazione totale). “Le cifre impongono un ripensamento dell’offerta socio-sanitaria della città e un preciso impegno per migliorare la qualità della vita cittadina”. Truzzu ha anche annunciato l’impegno, in accordo con l’Autorità di Sistema Portuale e con lo Stato, a pianificare un nuovo quartiere all’ingresso della città, tra via La Plaja e il molo Rinascita. Castello – questo un altro proposito di Truzzu – più collegato col resto della città: la valorizzazione passerà anche la realizzazione di un campus studentesco diffuso. Attenzione anche alle periferie e a una soluzione definitiva per Medau Su Cramu.

Proposta Housing sociale con 140 appartamenti. “Ripensiamo le politiche per la casa a favore delle giovani coppie e delle persone escluse dalle graduatorie di Edilizia popolare. Negli ultimi otto anni Cagliari ha perso circa 2000 residenti, per lo più giovani coppie costrette a trasferirsi all’esterno della cinta urbana a causa di affitti o costi di acquisto degli immobili diventati insostenibili”.