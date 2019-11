Niente “Sanremo Giovani” per Paolo Palumbo, ma il giovane cuoco oristanese malato di Sla a febbraio salirà lo stesso sul palco dell’Ariston. La giuria del Contest ha escluso dall’elenco dei 20 semifinalisti la canzone “Io sto con Paolo”, scritta e cantata da Palumbo assieme a Cristian Pintus, ma il più giovane malato di Sla in Europa – che non vuol saperne di arrendersi alla malattia, contro la quale sta combattendo ormai da quattro anni – sarà a Sanremo su invito personale del direttore artistico del Festival Amadeus. Glielo ha annunciato lo stesso conduttore al telefono.

“Mi ha chiamato e mi ha detto ‘Preparati il vestito'”, racconta Palumbo spiegando che il viaggio a Roma per le audizioni di Sanremo Giovani “è stato faticoso ma mi ha restituito il vigore della vita”. “La mia canzone non sarà in concorso – spiega ancora – ma il conduttore del Festival mi ha voluto dire personalmente che vorrebbe che io portassi il mio messaggio sul palco più importante d’Italia direttamente in prima serata, tra i big”.

“Ho deciso di invitarlo come ospite e con la sua canzone durante una delle cinque serate del Festival perché questo tema è estremamente importante e tocca direttamente la mia sensibilità e quella di tutti”, ha confermato lo stesso Amadeus. “Farò del mio meglio per lanciare il mio messaggio”, ha assicurato Paolo spiegando che, se ce ne fosse bisogno, di sicuro non salirà sul palco dell’Ariston per cercare compassione.