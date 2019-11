A Villacidro due uomini sono stati arrestati per possesso di droga.

D.R. e F.V., iniziali dei due uomini villacidresi, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri in via Asproni, nota per essere un punto di ritrovo dello spaccio.

Addosso a D.R. sono stati trovati alcuni grammi di marijuana mentre nelle abitazioni di entrambi gli uomini, i carabinieri sono riusciti a sequestrare altri 2 chili di marijuana, 17 contenitori con dentro alcol, hashish e cocaina e 900 euro in contanti, frutto probabilmente dello spaccio.

I due uomini sono stati portati al Tribunale di Cagliari dove attendono questa mattina il rito per direttissima.