A Cagliari, un uomo e una donna sono riusciti a fuggire dopo un lungo inseguimento da parte della polizia.

Ieri mattina, dopo aver ricevuto una segnalazione nella quale veniva indicata una Citroen C1 con la quale un uomo aveva compiuto diversi reati, un equipaggio della Squadra Volante ha notato una macchina identica in via Marghine, con due persone a bordo.

Mentre gli agenti si avvicinavano all’auto, il conducente, noto pregiudicato di anni 33, è partito a folle velocità con la chiara volontà di fuggire al controllo.

La corsa della Citroen è proseguita poi per via Cornalias, prendendo contromano via Flumentepido, sempre inseguita.

Il malvivente, dopo essere passato anche sopra un marciapiede, ha abbandonato l’auto, facendo perdere le sue tracce.

L’auto, chiaramente rubata, è stata posta sotto sequestro.

L’uomo è indagato in stato di irreperibilità per i reati di ricettazione, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.