E’ di tre vittime il bilancio di una esplosione avvenuta nella notte in un edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria: si tratta di tre pompieri di 47, 38 e 32 anni. Feriti altri due vigili del fuoco e un carabiniere, trasportati in ospedale.

Inneschi rudimentali sarebbero stati trovati nella cascina. Le indagini sono condotte dai Carabinieri del Comando provinciale di Alessandria. Collegati ad alcune bombole inesplose nella cascina dove sono morti i tre vigili del fuoco c’erano dei fili elettrici e una scatoletta che potrebbe essere un timer. Nella zona dell’esplosione, invece, non è stato ancora trovato nulla che possa dire quali siano state le cause.