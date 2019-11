“Cagliari deve essere una città più sicura e più vivibile non solo per i turisti che la vivono per qualche giorno, ma prima di tutto per chi vive qui la quotidianità. Siamo ben consci che la sera, e soprattutto i fine settimana, nei quartieri storici si riversano una marea di giovani e meno giovani per passare qualche ora di svago, ma questo non deve comportare disagi ne ai residenti ne tantomeno a chi vuole trascorrere un pomeriggio di relax”, lo affermano in una nota stampa i consiglieri comunali Andrea Piras e Roberta Perra del Gruppo Lega.

“Per consentire a tutti di poter vivere al meglio e in tranquillità la città è stato necessario dare delle regole certe. Queste impongono il divieto di consumare e vendere alcolici fuori dai locali dalle 21 della sera alle 6 del mattino; una ulteriore stretta è stata data alla già vietata vendita di alcolici ai minorenni – e proseguono – regole certe anche per le sanzioni che vanno dai 25 euro per chi consuma alcolici fuori dai locali dalle 21 alle 6 e 500 euro per gli esercenti che verranno pizzicati a vendere alcolici e superalcolici in strada alla Marina e al Terrapieno sempre tra le ventuno e le sei del mattino”.

“Per consentire un maggior controllo sul consumo di alcolici e super alcolici gli esercizi commerciali alimentari e misti che insistono nella medesima zona dovranno cessare l’attività dalle 21 alle 6. Stesso discorso vale per i distributori automatici che non dovranno erogare alcolici nei medesimi orari – concludono i consiglieri – l’amministrazione comunale ha fatto ciò che è nei suoi poteri e cioè mettendo le regole per aiutare la città a essere più vivibile, ora spetta a noi cittadini fare la nostra parte rispettandole”.