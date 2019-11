Nuove assunzioni per garantire la qualità e la continuità delle programmazioni locali Rai della Sardegna, comprese quelle in lingua sarda per le quali la Regione stanzia annualmente specifiche risorse. E’ la proposta dei Progressisti in merito allo stato di agitazione del personale Rai nelle sede regionale Rai.

Il gruppo ha presentato una mozione in Consiglio regionale (prima firma di Francesco Agus) che impegna il presidente della Giunta a “sollecitare i vertici aziendali perché intervengano col ripristino di un’adeguata dotazione organica del personale tecnico”.

“Crediamo che il Consiglio regionale debba farsi portavoce delle criticità divenute ormai croniche nella gestione del personale Rai – sostiene Agus -. Ci preoccupa che in Sardegna il servizio pubblico di informazione possa essere organizzato quotidianamente sulla base di straordinari e ferie non godute da parte dei dipendenti”. E conclude: “Senza la grande dedizione al lavoro dimostrata dal personale che si occupa della produzione e messa in onda di TG e trasmissioni in lingua sarda i disservizi ai danni degli utenti sardi sarebbero all’ordine del giorno”.