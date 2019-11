E’ stata sospesa per consentire un sopralluogo sul luogo del ritrovamento del cadavere, l’autopsia sul corpo di Mattia Ennas, il 20enne di Quartu trovato senza vita all’alba del 25 agosto dopo essere precipitato da una palazzina nel quartiere di Mulino Becciu.

Durante l’esame al Policlinico di Monserrato, affidato al medico legale Roberto Demontis, il team di specialisti ha infatti deciso di spostarsi a Mulino Becciu per comprendere la morfologia del luogo dove è avvenuto il decesso e stabilire la dinamica della caduta. Particolari che verranno poi confrontati con i segni trovati sul corpo di Mattia e con gli esisti degli accertamenti più approfonditi previsti dall’autopsia.

All’ispezione alla palazzina di via Binaghi hanno partecipato anche l’avvocato che tutela la famiglia della vittima, Gianfranco Piscitelli, e i loro consulenti. Il sopralluogo ha riguardato in particolare la rampa di scale e le finestre per capire da quale possa essere precipitato il ragazzo.