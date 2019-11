Nell’Oristanese è allarme per la condizione delle strade provinciali e la sicurezza dei cittadini. La denuncia parte dal sindaco di Santu Lussurgiu e consigliere regionale dei Progressisti, Diego Loi, che mette in evidenza “il forte degrado delle strade del territorio e una situazione diventata insostenibile”. Il sindaco sollecita l’intervento del commissario straordinario della Provincia di Oristano, dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici e del Prefetto e invita gli altri amministratori a unirsi alla sua rivendicazione.

“Ovunque nelle nostre strade provinciali c’è un’assenza di segnaletica orizzontale, allagamenti, numerose buche, presenza di alberi non potati sulla carreggiata e cunette senza manutenzione – spiega Loi -. Le nostre strade sono sempre meno sicure e il rischio per i cittadini aumenta. Ho scritto alle istituzioni preposte perché si attivino con misure straordinarie, ma la risposta è sempre la stessa: mancanza di risorse e di operatività da parte della Provincia che rende difficile la manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Nella lettera Loi chiede un intervento urgente su alcuni tratti che risultano strategici per i Comuni: “Sollecito un piano di manutenzione straordinaria delle vie di accesso e di interconnessioni dei nostri paesi – prosegue -. Servono azioni concrete e immediate con fondi speciali dedicati al riequilibrio dei rapporti tra aree interne e città, serve ridare dignità alla vivibilità per le popolazioni dei nostri comuni: lo stato di abbandono è una delle concause dello spopolamento dei piccoli comuni. Invito con forza tutti i colleghi ad unirsi a questo grido di disperazione per le condizioni del nostro territorio”, conclude il primo cittadino di Santu Lussurgiu.