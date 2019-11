Tutta la maggioranza in pressing sull’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia e sulla Giunta per arrivare a una soluzione della vertenza latte. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno che porta la firma di tutti i capigruppo e che impegna l’assessora e il presidente della Giunta ad attivarsi per il riconoscimento di un prezzo del latte congruo alle richieste dei pastori riconoscendo un importo pari o superiore a un euro al litro.

In secondo luogo, ad attuare azioni per arginare le oscillazioni del prezzo stesso monitorando la produzione del latte in funzione della richiesta di mercato; infine a sollecitare il governo affinché i finanziamenti stanziati con il decreto emergenze siano subito assegnati. Domani è in programma la discussione di un altro ordine del giorno che ha sempre per protagonista Gabriella Murgia.

Si tratta di un odg di censura politica (primo firmatario Gianfranco Satta dei Progressisti) “per il grave tentativo di ingerenza nelle funzioni di direzione amministrativa spettanti all’assessorato e la violazione dei principi di separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di direzione amministrativa stabiliti dall’ordinamento statale e regionale”.