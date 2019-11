Incidente stradale sulla SS 131 Dcn all’altezza del km 32+800, in prossimità del bivio di Orani in direzione Nuoro.

Alle ore 7.30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta per mettere in sicurezza l’auto che, dopo una serie di ribaltamenti, si è fermata in cunetta.

L’autista, un giovane di Orotelli, è risultato l’unica persona a bordo. Il malcapitato è stato assistito dal personale sanitario del 118 intervenuti sul posto congiuntamente ad una pattuglia della Polizia stradale.