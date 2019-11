Ha rapinato quattro donne in meno di un’ora, ma è finito in manette, preso dagli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Questura di Cagliari. Si tratta di Massimo Saba, 29enne pregiudicato cagliaritano. Nel primo pomeriggio di lunedì scorso, Saba si trovava nei parcheggi del piano 1° del Centro Commerciale “I Mulini” in via Piero della Francesca, ed ha individuato una potenziale vittima che ha minacciato con un coltello intimandole di scendere dalla sua Smart e impossessandosi dell’auto, con cui si è velocemente allontanato.

Pochi minuti dopo, alle 14,30 circa, è arrivata una telefonata al 113 che segnalava nella via Cixerri a Monserrato (Ca) una rapina ai danni di una donna a cui l’uomo, con violenti strattoni aveva strappato la borsa da palestra che teneva a tracolla. Pochi attimi dopo, sempre sulla linea del 113 è stata segnalata un’ulteriore rapina sempre a Monserrato, alla vicinissima stazione della metropolitana “Redentore“, dove una ragazza riferiva di essere stata avvicinata da un ragazzo che, a bordo di una Smart, puntandole la chiave di autovettura alla gola, le intimava di consegnargli lo zaino. Ma la pronta reazione della ragazza ha impedito la consumazione della rapina.

Alle 14:50, giungeva la segnalazione di una quarta rapina, perpetrata ai danni di un’altra donna, la quale mentre stava per salire sulla sua auto parcheggiata nella via Segni a Selargius, è stata raggiunta alle spalle da un giovane che, senza averle proferito alcuna parola le ha sferrato un violento pugno al volto, colpendola tra lo zigomo e l’arcata temporale destra, e immediatamente dopo le ha strappato la borsa.

Gli Agenti delle Volanti e della Mobile, una volta sentite le vittime ed acquisite alcune immagini dai sistemi di videosorveglianza, hanno avviato sin da subito le ricerche di Saba, riconosciuto quale autore delle varie rapine. Le ricerche sono terminate solo nella mattinata di ieri quando è stato rintracciato e arrestato in un appartamento a Selargius. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato portato nel carcere di Uta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.