Venerdì 8 Novembre, a partire dalle ore 22, Carol Mello si esibirà al Bflat Jazz Club di Cagliari con la sua band brasiliana.

Il concerto è una sintesi di tutta la sua traiettoria come musicista, ricco di influenze della musica popolare brasiliana, così come dei luoghi per cui è passata in America latina, Stati Uniti e Europa.

L’esibizione è formata prevalentemente da canzoni originali ma include nel repertorio anche alcune musiche particolarmente centrali nella formazione della cantante. Gli arrangiamenti sono pensati con grande attenzione agli strumenti a corda, al fine di creare una suggestiva base sonora sulla quale la cantante sovrappone le proprie corde vocali.

Nel palco Carol Mello è accompagnata da tre musicisti che utilizzano una grande varietà di strumenti: Chitarra, chitarra a sette corde, chitarra elettrica a otto corde, contrabasso, cavaco, bandolino, bangio, voci e piccole percussioni.